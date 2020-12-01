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Друга спроба: Трамп знову оскаржує перемогу Байдена у Вісконсині

Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує спроби вплинути на результати президентських виборів. Трамп вдруге подав до суду через результати голосування у штаті Вісконсин.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Трамп просить суд скасувати понад 221 тисячу голосів у двох округах штату Вісконсин, які були віддані його конкуренту - демократу Джо Байдену. Байден у Вісконсині випередив Трампа на понад 20 тисяч голосів.

Документи до суду були подані на наступний день після того, як губернатор та голова Виборчої комісії Вісконсину оголосили про перемогу Байдена, віддавши йому 10 голосів виборників.

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Крім того, Трамп попросив Верховний суд штату Вісконсин взятися за справу безпосередньо, а не розглядати її в суді нижчої інстанції.

Нагадаємо, перемога Байдена у Вісконсині була затверджена після перерахунку голосів, чого вимагала команда Трампа. Однак перерахунок голосів не допоміг чинному президенту США здобути перемогу в цьому штаті.

Також РБК-Україна писало, що 30 листопада перемогу Байдена затвердили в штаті Аризона. Байден отримав 11 голосів виборників штату Аризона.

Додамо, нещодавно Трамп назвав умову, за якої він погодиться передати владу Байдену.

Прогноз погоди
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Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США