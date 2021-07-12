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Вторая попытка. Израиль после неудачи отправляет миссию на Луну

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Израиль, Понедельник 12 июля 2021 17:40
Вторая попытка. Израиль после неудачи отправляет миссию на Луну Фото: Израиль готовится ко второй миссии на месяц после неудачной первой попытки (cnet.com)
Автор: Сергей Пышкин

Израильская некоммерческая организация SpaceIL сообщила о финансировании второй миссии до Месяца. Всего планируют потратить почти 100 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на World Israel News.

Стоит отметить, что во время первой миссии SpaceIL потеряла аппарат Beresheet в результате аварии. Известно, что на завершающем этапе миссии, из-за цепочки сбоев и бездействия двигателя - аппарат разбился о поверхность Луны.

Несмотря на все, SpaceIL сообщила о подготовке к новой миссии, которая запланирована в 2024 году. В частности, организация сообщила о финансировании в размере 70 млн долларов, однако запуск аппарата в целом обойдется около в 100 млн долларов.

"Проект Beresheet – это миссия моей жизни, поэтому я решил заняться ею снова. Я планирую сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть Израиль на Луну, на этот раз для исторической двойной посадки", - отметил израильский предприниматель Морри Кан.

Заметим, что на этот раз, SpaceIL планирует отправить на Луну сразу три аппарата. Два 60 килограммовых аппарата совершат одновременную посадку на обращенной к Земле стороне Луны и на обратной. Относительно третьего аппарата - дополнительной информации пока нет.

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Израиль Луна месяц космос
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