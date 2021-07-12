Друга спроба. Ізраїль після невдачі відправляє місію на Місяць
Ізраїльська некомерційна організація SpaceIL повідомила про фінансування другої місії до Місяця. Загалом планують витратити майже 100 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на World Israel News.
Варто відзначити, що під час першої місії SpaceIL втратила апарат Beresheet внаслідок аварії. Відомо, що на завершальному етапі місії, через ланцюжок збоїв та бездіяльність двигуна - апарат розбився об поверхню Місяця.
Попри усе, SpaceIL повідомила про підготовку до нової місії, яка запланована у 2024 році. Зокрема, організація повідомила про фінансування у розмірі 70 млн доларів, однак запуск апарату загалом обійдеться близько у 100 млн доларів.
"Проєкт Beresheet – це місія мого життя, тому я вирішив зайнятися нею знову. Я планую зробити все, що в моїх силах, щоб повернути Ізраїль на Місяць, цього разу для історичної подвійної посадки", - відзначив ізраїльський підприємець Моррі Кан.
Зауважимо, що цього разу, SpaceIL планує відправити до Місяця одразу три апарати. Два 60 кілограмових апарати здійснять одночасну посадку на оберненій до Землі стороні Місяця й на зворотній. Стосовно третього апарату - додаткової інформації поки що немає.