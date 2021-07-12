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Друга спроба. Ізраїль після невдачі відправляє місію на Місяць

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Ізраїль, Понеділок 12 липня 2021 17:40
Друга спроба. Ізраїль після невдачі відправляє місію на Місяць Фото: Ізраїль готується до другої місії на Місяць після невдалої першої спроби (cnet.com)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїльська некомерційна організація SpaceIL повідомила про фінансування другої місії до Місяця. Загалом планують витратити майже 100 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на World Israel News.

Варто відзначити, що під час першої місії SpaceIL втратила апарат Beresheet внаслідок аварії. Відомо, що на завершальному етапі місії, через ланцюжок збоїв та бездіяльність двигуна - апарат розбився об поверхню Місяця.

Попри усе, SpaceIL повідомила про підготовку до нової місії, яка запланована у 2024 році. Зокрема, організація повідомила про фінансування у розмірі 70 млн доларів, однак запуск апарату загалом обійдеться близько у 100 млн доларів.

"Проєкт Beresheet – це місія мого життя, тому я вирішив зайнятися нею знову. Я планую зробити все, що в моїх силах, щоб повернути Ізраїль на Місяць, цього разу для історичної подвійної посадки", - відзначив ізраїльський підприємець Моррі Кан.

Зауважимо, що цього разу, SpaceIL планує відправити до Місяця одразу три апарати. Два 60 кілограмових апарати здійснять одночасну посадку на оберненій до Землі стороні Місяця й на зворотній. Стосовно третього апарату - додаткової інформації поки що немає.

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