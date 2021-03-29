Другий тиждень локдауну. Що можна і не можна в "червоному" Києві
Фото: жорсткий карантин триватиме до 9 квітня (РБК-Україна/Віталій Носач)
У Києві йде другий тиждень жорсткого карантину. Він триватиме до тих пір, поки столиця не вийде з "червоної" зони.
Детальніше про те, які обмеження діють, а що дозволено в столиці - в матеріалі РБК-Україна.
Так, у Києві на період локдауна забороняється:
- прийом відвідувачів закладами культури та розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали тощо);
- прийом відвідувачів у торгових центрах (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;
- проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;
- присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- робота басейнів;
- знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо);
- не дистанційна робота форма роботи підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури)
Водночас дозволяється:
- робота перукарень та салонів краси по попередньому запису;
- робота фітнес-центрів, спортзалів, крім проведення групових занять;
- робота закладів громадського харчування на винос;
- робота АЗС без зон живлення;
- дистанційне навчання школярів, крім учнів 1-4 класів;
- робота дитячих садків;
- торгівля непродовольчими товарами на винос або з допомогою адресної доставки;
- робота громадського транспорту з заповненістю не більше 50% від усіх і сидячих і стоячих місць.
Рішення про вихід з "червоної" зони приймається в разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.
Нагадаємо, станом на 29 березня Київ перевищує два показники по COVID-19 - рівень госпіталізацій і заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусів.
Раніше РБК-Україна писало, що патрульна поліція Києва через карантин обмежила прийом громадян.
Відзначимо, в Києві жорсткий карантин почав діяти з 20 березня.