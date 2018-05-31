Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Вторая биатлонистка сборной Украины перешла на индивидуальные тренировки

НовостиСпорт    31.05.2018 - 16:12
Фото: Анастасия Меркушина (noc-ukr.org)
Фото: Анастасия Меркушина (noc-ukr.org)

Меркушина будет готовиться к новому сезону под руководством своего отца

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина подготовку к новому сезону будет проходить по индивидуальной программе. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Спортсменка будет готовиться к новому сезону под руководством своего отца Олега Меркушина. Это решение было принято по договоренности с тренерским штабом женской сборной.

Планируется, что в тренировках с остальной командой Настя примет участие на первом сборе в Чернигове, а после этого - на вкатке непосредственно перед сезоном, где в контрольных стартах будет проходить отбор в команду на этапы Кубка мира. 

Вместо Меркушиной в состав команды включена Валерия Дмитренко.

Напомним, лидер украинского биатлона в прошлом сезоне Юлия Джима принял решение продолжить спортивную карьеру и выступления в составе национальной сборной. При этом тренироваться будет в Словении под руководством экс-наставника женской команды Уроша Велепеца.

Тренер женской сборной Украины по биатлону пропустил начало сбора Российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону
Теги публикации: Сборная Украины, тренировки, Биатлон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top