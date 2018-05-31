Вторая биатлонистка сборной Украины перешла на индивидуальные тренировки

Меркушина будет готовиться к новому сезону под руководством своего отца

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина подготовку к новому сезону будет проходить по индивидуальной программе. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Спортсменка будет готовиться к новому сезону под руководством своего отца Олега Меркушина. Это решение было принято по договоренности с тренерским штабом женской сборной.

Планируется, что в тренировках с остальной командой Настя примет участие на первом сборе в Чернигове, а после этого - на вкатке непосредственно перед сезоном, где в контрольных стартах будет проходить отбор в команду на этапы Кубка мира.

Вместо Меркушиной в состав команды включена Валерия Дмитренко.

Напомним, лидер украинского биатлона в прошлом сезоне Юлия Джима принял решение продолжить спортивную карьеру и выступления в составе национальной сборной. При этом тренироваться будет в Словении под руководством экс-наставника женской команды Уроша Велепеца.