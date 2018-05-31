Друга біатлоністка збірної України перейшла на індивідуальні тренування

Меркушина буде готуватися до нового сезону під керівництвом свого батька

Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина підготовку до нового сезону буде проходити за індивідуальною програмою. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Спортсменка буде готуватися до нового сезону під керівництвом свого батька Олега Меркушина. Це рішення було прийнято за домовленістю з тренерським штабом жіночої збірної.

Планується, що в тренуваннях з рештою команди Настя візьме участь на першому зборі в Чернігові, а після цього - на укочування безпосередньо перед сезоном, де в контрольних стартах буде проходити відбір в команду на етапи Кубка світу.

Замість Меркушіної до складу команди включена Валерія Дмитренко.

Нагадаємо, лідер українського біатлону минулого сезону Юлія Джима ухвалила рішення продовжити спортивну кар'єру і виступи в складі національної збірної. При цьому тренуватися буде в Словенії під керівництвом екс-наставника жіночої команди Уроша Велепеца.