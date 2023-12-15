"Втомлююся від болю". Харлан зізналася у проблемах зі здоров'ям: що відомо

За словами фехтувальниці, останнім часом вона змушена виступати із травмою. 33-річна чемпіонка фехтує з пошкодженням правої ноги близько року.

"Під час особистих змагань в Алжирі я травмувалася ще більше - до цього була проблема зі стегном. Уже рік у мене ця проблема існує. Інколи я не можу нормально фехтувати: втомлююся від болю і останні кілька змагань минулого сезону я фехтувала просто на знеболювальних", - говорить Ольга.

Вона додає, що “цю проблему можна вирішити лише за тривалий час відпочинку", а так як його не було, то й проблема поверталася.

“Саме в Алжирі, коли фехтувала у півфіналі, я трохи послизнулася і надірвала ще більше. Але закінчила змагання, профехтувала командний турнір - все це було не без болю, з останніх сил", - підсумувала Харлан.