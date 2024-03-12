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Втома металу або птах у двигуні. Росіяни придумали "причини" падіння Іл-76 в Іваново

Архівне фото: Росіяни вигадали "причини" катастрофи Іл-76 в Іваново (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вирішили придумати кілька "причин" аварії військово-транспортного Іл-76, який загорівся під час зльоту з аеродрому "Північний" в Іванівській області. Йдеться про птаха у двигуні та втому металу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mash.

Птах

Спочатку повідомлялося, що двигун військово-транспортного Іл-76 загорівся під час зльоту з аеродрому "Північний" в Іванівській області через потрапляння птаха в один із правих двигунів

Втома металу

Через деякий час росіяни вигадали іншу причину, яка призвела до загоряння двигуна, що впав на Іл-76 в Іванівській області. Йдеться про нібито розрив роторної частини, що, на думку росіян, є стандартною "болячкою" всіх старих двигунів Д-30. 

"За нашою інформацією, військово-транспортник, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Оскільки ротори обертаються на дуже великій швидкості, їхні уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. У результаті двигун майже завжди спалахує", - йдеться в повідомленні.

Падіння літака

Раніше повідомлялося, що військово-транспортний літак упав у російському Іваново. Йдеться про Іл-76.

Цю інформацію підтвердили в Міноборони РФ. За даними відомства, на борту перебували 15 осіб (8 членів екіпажу і 7 пасажирів).

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