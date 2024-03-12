RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усталость металла или птица в двигателе. Россияне придумали "причины" падения Ил-76 в Иваново

Архивное фото: Россияне придумали "причины" катастрофы Ил-76 в Иваново (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне решили придумать несколько "причин" аварии военно-транспортного Ил-76, который загорелся во время взлета с аэродрома "Северный" в Ивановской области. Речь идет о птице в двигателе и усталости металла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Mash.

Птица

Изначально сообщалось, что двигатель военно-транспортного Ил-76 загорелся во время взлета с аэродрома "Северный" в Ивановской области из-за попадания птицы в один из правых двигателей

Усталость металла

Через некоторое время россияне придумали другую причину, которая привела к возгоранию двигателя, упавшего на Ил-76 в Ивановской области. Речь идет о якобы разрыве роторной части, что, по мнению россиян, является стандартной "болячкой" всех старых двигателей Д-30. 

"По нашей информации, упавший военно-транспортник был оснащен двигателем старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Поскольку роторы вращаются на очень большой скорости, их обломки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда загорается", - говорится в сообщении.

Падение самолета

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет упал в российском Иваново. Речь идет об Ил-76.

Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту находились 15 человек (8 членов экипажа и 7 пассажиров).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвиакатастрофа