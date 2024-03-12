Усталость металла или птица в двигателе. Россияне придумали "причины" падения Ил-76 в Иваново

Птица

Изначально сообщалось, что двигатель военно-транспортного Ил-76 загорелся во время взлета с аэродрома "Северный" в Ивановской области из-за попадания птицы в один из правых двигателей.

Усталость металла

Через некоторое время россияне придумали другую причину, которая привела к возгоранию двигателя, упавшего на Ил-76 в Ивановской области. Речь идет о якобы разрыве роторной части, что, по мнению россиян, является стандартной "болячкой" всех старых двигателей Д-30.

"По нашей информации, упавший военно-транспортник был оснащен двигателем старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Поскольку роторы вращаются на очень большой скорости, их обломки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда загорается", - говорится в сообщении.

Падение самолета

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет упал в российском Иваново. Речь идет об Ил-76.

Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту находились 15 человек (8 членов экипажа и 7 пассажиров).