ВТО поставила Украине дедлайн для отмены пошлин на российские удобрения

Иллюстративное фото (ictsd.org)

Украину обязали до 15 сентября отменить антидемпинговые пошлины

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину до 15 сентября отменить пошлины на российские удобрения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВТО.

Сообщается, что сегодня арбитраж ВТО вынес решение о "разумном сроке" для выполнения рекомендаций и постановлений органа по урегулированию споров (DSB) в деле "Украина - антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония". В частности, ВТО установила, что Украина должна выполнить решение DSB до 15 сентября 2020 года.

Отметим, речь идет о деле, которое было инициировано российской стороной. Москва оспаривала антидемпинговые пошлины на поставки нитрата аммония, рассчитанных с применением методики "энергокорректировок". Третейская группа установила, что украинские меры нарушают нормы ВТО, а Киев обязан устранить нарушения в части расчета демпинговой маржи и исключить поставщика "ЕвроХим" из-под действия пошлин.

Украина запрашивала максимальный в практике ВТО срок исполнения решения - 27 месяцев, объяснив это необходимостью изменений в законодательство, а также сложностью имплементации в условиях нынешних отношений с Россией.

Как отмечает российская сторона, если Украина не исполнит решение в установленный срок, у Москвы появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров.

Напомним, в сентябре 2019 года Украина проиграла апелляцию России по спору в ВТО по делу о пошлинах на нитрат аммония.

Ранее также ВТО спрогнозировала резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса.