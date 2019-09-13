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Украина проиграла апелляцию России по спору в ВТО

Новости » Экономика    13.09.2019 - 12:02
Украина проиграла апелляцию России по спору в ВТО
Иллюстративное фото (flickr.com/World Trade Organization)

Украина не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнениям принятое ранее решение

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил апелляцию Украины относительно проигранного Российской Федерации иска о введенных Украиной пошлин на нитрат аммония происхождением из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВТО.

Как сообщается, судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин.

"Несмотря на аргументацию Украины относительно полномочий украинских судов и органов расследования для исчисления демпинговых ставок в соответствии с законодательством Украины, решением коллегии является то, что судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин", - говорится в сообщении.

Кроме того, никаких ошибок в работе группы, рассматривающей украинско-российский спор, обнаружено не было. Также отмечено, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнениям принятое ранее решение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале апреля Всемирная торговая организация стала на сторону РФ в транзитном споре с Украиной. Организация признала правомерность российских санкций в отношении транзита украинских товаров в Казахстан и Киргизию.

1 января 2016 года Российская Федерация в ответ на международные санкции ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на транзит товаров, которые включены в санкционный список.

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