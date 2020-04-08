СОТ поставила Україні дедлайн для скасування мит на російські добрива

Ілюстративне фото (ictsd.org)

Україну зобов'язали до 15 вересня скасувати антидемпінгові мита

Світова торговельна організація (ВТО) зобов'язала Україну до 15 вересня скасувати мита на російські добрива. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СОТ.

Повідомляється, що сьогодні арбітраж СОТ виніс рішення про "розумний строк" для виконання рекомендацій і постанов органу з врегулювання суперечок (DSB) у справі "Україна - антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію". Зокрема, СОТ встановила, що Україна має виконати рішення DSB до 15 вересня 2020 року.

Відзначимо, що мова йде про справу, яку було ініційовано російською стороною. Москва заперечувала антидемпінгові мита на поставки нітрату амонію, розрахованих з застосуванням методики "енергокоректировок". Третейська група встановила, що українські заходи порушують норми СОТ, а Київ зобов'язаний усунути порушення в частині розрахунку демпінгової маржі і виключити постачальника "ЄвроХім" з-під дії мит.

Україна запитувала максимальний в практиці СОТ строк виконання рішення - 27 місяців, пояснивши це необхідністю змін до законодавства, а також складністю імплементації в умовах нинішніх відносин з Росією.

Як зазначає російська сторона, якщо Україна не виконає рішення у встановлений строк, у Москви з'явиться право на компенсацію або призупинення поступок щодо українських товарів.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Україна програла апеляцію Росії по спору у СОТ у справі про мита на нітрат амонію.

Раніше СОТ також спрогнозувала різкий спад світової торгівлі через пандемію коронавірусу.