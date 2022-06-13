В ВТО поддержали Украину и пообещали помочь с экспортом зерна

Евросоюз, США и еще 54 члена Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление с поддержкой Украины. Они пообещали помочь с экспортом зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт торгового представителя США.

Подписавшиеся под заявлением подчеркнули важность сохранения открытых и предсказуемых рынков и торговых возможностей Украины.

"Разрушение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать. Мы серьезно обеспокоены последствиями разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности это касается поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых на Украине", - говорится в заявлении.

Они также выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о вывозе краденого зерна.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.

Также мы писали, что Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

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