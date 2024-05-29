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Втікали від поліції: у Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків

Гданськ, Польща, Середа 29 травня 2024 18:42
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Втікали від поліції: у Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків Фото: поліція Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У польському місті Гданськ двоє українських підлітків загинули у ДТП. Хлопці, втікаючи від поліції, на шаленій швидкості влетіли у дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР та RMF24.

Як повідомила речниця Поморської поліції Каріна Камінська, після опівночі у Вейхерові співробітники дорожньої поліції намагалися зупинити автомобіль Audi для контролю. Однак водій автомобіля прискорився і поїхав у напрямку міста Реди.

Поліцейські з Гдині приєдналися до переслідування і спробували зупинити водія в Сопоті.

За словами речниці, водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, що змусило їх різко загальмувати.

Як зазначили у поліції, водій тікав зі швидкістю близько 150 км/год, проїжджаючи перехрестя на червоне світло, порушуючи закон і створюючи небезпеку для оточуючих.

Погоня закінчилася в Гданську. На рівні Медичного університету водій не впорався з керуванням і машину занесло. Авто врізалося в дерево і перекинулося.

Внаслідок ДТП 16-річний водій загинув на місці. 17-річний пасажир автомобіля помер у лікарні. Обидва були громадянами України.

Поліція спільно з прокуратурою розслідуватиме обставини аварії. Серед іншого, вилучено записи з камер відеоспостереження.

Фото: у Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків (facebook.com/KMPSPGdansk)

ДТП з українцями у Польщі

Нагадаємо, наприкінці березня у Польщі в аварії загинув 18-річний українець. Він намагався втекти від поліції, і врізався у придорожній стовп.

Також у Польщі автомобіль врізався у натовп, коли люди переходили через пішохідний перехід. Як з'ясувалося пізніше, серед постраждалих було шестеро українців.

А наприкінці січня у Польщі потрапив в аварію український автобус із понад 60 особами всередині. У бусі з України до Польщі їхали 59 пасажирів, а везли їх 2 водії. Тоді в результаті аварії в лікарню були доставлені 18 людей.

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