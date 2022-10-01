Втекти від санкцій. На продаж виставили яхту російського олігарха за 29,5 млн євро

Американський продавець розкішних яхт виставив на продаж суперяхту MySky, що належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву, що знаходиться під санкціями, за 29,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

ЄС та Великобританія ввели санкції проти Кесаєва у квітні після вторгнення Росії в Україну, при цьому ЄС послався на його участь у виробництві військової зброї та розповсюдженні тютюну в Росії, а також на зв'язку з російським урядом.

Оскільки щодо Кесаєва США не запроваджували санкції, то американські компанії можуть займатися продажем яхти, не порушуючи санкцій. Олігарх має намір продати яхту, поки на неї не накладено арешт у зв'язку з новим санкційним пакетом.