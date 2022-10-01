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Уйти от санкций. На продажу выставили яхту российского олигарха за 29,5 млн евро

Фото: на продажу выставили яхту российского олигарха за 29,5 млн евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американский продавец роскошных яхт выставил на продажу суперяхту MySky, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Игорю Кесаеву, за 29,5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ЕС и Великобритания ввели санкции против Кесаева в апреле после вторжения России в Украину, при этом ЕС сослался на его участие в производстве военного оружия и распространении табака в России, а также на связи с российским правительством.

Поскольку в отношении Кесаева США не вводили санкции, то американские компании могут заниматься продажей яхты, не нарушая санкций. Предположительно олигарх намерен продать яхту, пока на нее не наложен арест в связи с новым санкционным пакетом.

Напомним, что российский миллиардер подал в суд на таможню Франции за арест его двух роскошных яхт. Олигарх убежден, что Париж не имел права их арестовывать, несмотря на то, что он находится в санкционном списке ЕС.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

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яхтаРоссийская ФедерацияВторжение России в Украину