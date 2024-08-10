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Втекти не вдалось. Прикордонники прорідили лави окупантів на Сіверському напрямку (відео)

Україна, Субота 10 серпня 2024 19:39
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Втекти не вдалось. Прикордонники прорідили лави окупантів на Сіверському напрямку (відео) Фото: прикордонники прорідили лави окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники щоденно відбивають ворожі штурми. Цього разі військові прорідили лави окупантів на Сіверському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

В ДПСУ пояснили, що скидами з Мавіків та важкого бомбера "Вампір" "поганяли" окупантів прикордонники бригади "Помста".

Завдяки вдалій операції прикордонників на Сіверському напрямку вдалось ліквідувати двох ворожих піхотинців, ще четверо зазнали важких поранень.

Нагадаємо, що прикордонники бригади "Гарт" раніше сьогодні знищили ворожі укриття та техніку окупантів.

Мало того, бійці бригади Національної поліції "Лють" сьогодні знайшли всіх окупантів, які намагались від них заховатись.

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