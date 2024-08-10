Убежать не удалось. Пограничники проредили ряды оккупантов на Северском направлении (видео)

Пограничники ежедневно отбивают вражеские штурмы. В этом случае военные проредили ряды оккупантов на Северском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Благодаря удачной операции пограничников на Северском направлении удалось ликвидировать двух вражеских пехотинцев, еще четверо получили тяжелые ранения.

В ГНСУ объяснили, что сбросами с Мавиков и тяжелого бомбера "Вампір" "погоняли" оккупантов пограничники бригады "Помста".

Напомним, что пограничники бригады "Гарт" ранее сегодня уничтожили вражеские укрытия и технику оккупантов.

Более того, бойцы бригады Национальной полиции "Лють" сегодня нашли всех оккупантов, которые пытались от них спрятаться.

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