Втекли зі зброєю із Луганської області. У Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян

Як йдеться у повідомленні, мобілізовані віком від 20 до 44 років з'явилися у відділ поліції з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.

Зазначається, що майже всі, хто приїхав у відділ, були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під тимчасово окупований Луганськ.

На місце було викликано слідчих. Ті відправили мобілізованих до однієї з військових частин Підмосков'я.