Втекли зі зброєю із Луганської області. У Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян

У Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян. Вони втекли зі зброєю із Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Як йдеться у повідомленні, мобілізовані віком від 20 до 44 років з'явилися у відділ поліції з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.
Зазначається, що майже всі, хто приїхав у відділ, були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під тимчасово окупований Луганськ.
На місце було викликано слідчих. Ті відправили мобілізованих до однієї з військових частин Підмосков'я.
Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли, щоросійське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.
Також ми раніше писали, що частина російських військових здала свою зброю офіцерам і втекла пішки з України до Росії.
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