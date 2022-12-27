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Втекли зі зброєю із Луганської області. У Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян

Фото: у Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян, які втекли до РФ із Луганська (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян. Вони втекли зі зброєю із Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Як йдеться у повідомленні, мобілізовані віком від 20 до 44 років з'явилися у відділ поліції з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.

Зазначається, що майже всі, хто приїхав у відділ, були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під тимчасово окупований Луганськ.

На місце було викликано слідчих. Ті відправили мобілізованих до однієї з військових частин Підмосков'я.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли, щоросійське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Також ми раніше писали, що частина російських військових здала свою зброю офіцерам і втекла пішки з України до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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