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Сбежали с оружием из Луганской области. В Подмосковье задержали мобилизованных россиян

Фото: в Подмосковье задержали мобилизованных россиян, которые сбежали в РФ из Луганска (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян. Они сбежали с оружием из Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как говорится в сообщении, мобилизованные в возрасте от 20 до 44 лет явились в отдел полиции с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Отмечается, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под временно оккупированный Луганск.

На место были вызваны следователи. Те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Также мы ранее писали, что часть российских военных сдали свое оружие офицерам и сбежали пешком из Украины в Россию.

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