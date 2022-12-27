Втекли від мобілізації. Тисяча кримських татар виїхали з Криму в Туреччину

Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева в рамках візиту до Туреччини провела зустріч із заступником міністра закордонних справ країни Ясіном Серімом.

"Пан Серім зазначив, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму, до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар", - сказала Ташева.

Сторони також обговорили проблему політичних в’язнів. Наразі ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.

Також постійна представниця відзначила підтримку Кримської платформи зі сторони Туреччини та її участь у Самітах на найвищому рівні. У відповідь Серім запевнив, що Турецька Республіка й надалі підтримуватиме діяльність Кримської платформи.