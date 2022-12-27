Втекли від мобілізації. Тисяча кримських татар виїхали з Криму в Туреччину

З початку оголошення злочинної мобілізації Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку представництва президента України в АР Крим.
Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева в рамках візиту до Туреччини провела зустріч із заступником міністра закордонних справ країни Ясіном Серімом.
"Пан Серім зазначив, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму, до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар", - сказала Ташева.
Сторони також обговорили проблему політичних в’язнів. Наразі ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.
Також постійна представниця відзначила підтримку Кримської платформи зі сторони Туреччини та її участь у Самітах на найвищому рівні. У відповідь Серім запевнив, що Турецька Республіка й надалі підтримуватиме діяльність Кримської платформи.
Нагадаємо, центр національного спротиву зазначає, що кримчани відмовляються від мобілізації до армії РФ, хоча росіяни й намагаються мотивувати місцевих жителів. Зокрема, обіцяють тим, хто піде воювати проти України, земельну ділянку в Криму.
Раніше ми писали, що після старту російської мобілізації з окупованого Криму виїхало 10 тисяч українців.
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