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Убежали от мобилизации. Тысяча крымских татар выехали из Крыма в Турцию

Фото: тысяча крымских татар выехали из Крыма в Турцию (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С начала объявления преступной мобилизации Российской Федерации из временно оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представительства президента Украины в АР Крым.

Постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева в рамках визита в Турцию провела встречу с заместителем министра иностранных дел страны Ясином Серимом.

"Господин Серим отметил, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар", - сказала Ташева.

Стороны также обсудили проблему политических заключенных. В настоящее время эта тема остается в повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ.

Также постоянная представительница отметила поддержку Крымской платформы со стороны Турции и ее участие в Саммитах на самом высоком уровне. В ответ Серим заверил, что Турецкая Республика и дальше будет поддерживать деятельность Крымской платформы.

Напомним, центр национального сопротивления отмечает, что крымчане отказываются от мобилизации в армию РФ, хотя россияне и пытаются мотивировать местных жителей. В частности, обещают тем, кто пойдет воевать против Украины, земельный участок в Крыму.

Ранее мы писали, что после старта российской мобилизации из оккупированного Крыма уехало 10 тысяч украинцев.

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КримМобилизация в РоссииТурция