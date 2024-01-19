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Втекли 30 осіб з повним озброєнням. Російські військові скаржаться на дезертирство на фронті

Фото: російські військові скаржаться на дезертирство на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові скаржаться на своїх побратимів, які масово тікають з фронту. Зокрема біля Горлівки зникли 30 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За словами росіянина, все більше окупантів планують свою втечу з фронту та шляхи того, як це можна зробити. Багато росіян відмовляються воювати проти України.

"У нас вчора 30 чоловік втекли з полігону. Уявляєш, зі зброєю, зі всім. А нас тепер всіх перевіряють постійно. Тут облава на всіх", - каже окупант.

Дезертири в армії РФ

Зазначимо, що ряди дезертирів в армії РФ, зокрема, поповнюють штурмові роти "Z". Вони були створені за наказом глави Кремля Володимира Путіна з засуджених для наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.

Насправді окупаційні підрозділи, укомплектовані ув'язненими, показали дуже низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство - у тому числі через катастрофічні втрати.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року російські війська посилювали перевірки місцевого населення спеціально для пошуку своїх дезертирів у районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Щоб виявити втікачів, нічого краще не вигадали, як змушували говорити "паляниця".

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