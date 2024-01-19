Убежали 30 человек с полным вооружением. Российские военные жалуются на дезертирство на фронте

По словам россиянина, все больше оккупантов планируют свой побег с фронта и пути того, как это можно сделать. Многие россияне отказываются воевать против Украины.

"У нас вчера 30 человек сбежали с полигона. Представляешь, с оружием, со всем. А нас теперь всех проверяют постоянно. Здесь облава на всех", – говорит оккупант.

Дезертиры в армии РФ

Отметим, что ряды дезертиров в армии РФ, в частности, пополняют штурмовые роты "Z". Они были созданы по приказу главы Кремля Владимира Путина из осужденных для наступательных действий и городских боев во время войны против Украины.

На самом деле оккупационные подразделения, укомплектованные заключенными, показали очень низкую боеспособность. Среди зеков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе из-за катастрофических потерь.

Напомним, что в ноябре 2023 года российские войска ужесточали проверки местного населения специально для поиска своих дезертиров в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Чтобы обнаружить беглецов, ничего лучше не придумали, как заставляли говорить "халяха".

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