При втечі з позицій окупанти мінують гаджети та дитячі іграшки, - ЦНС

Під час втечі з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку становлять будь-які предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Закликаємо мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети", - додали у ЦНС.

Ворог мінує все підряд: гаджети, ноутбуки, навіть дитячі іграшки.

На відбитих у росіян позиціях українські захисники постійно знаходять предмети з вибухівкою в середині.

Нагадаємо, 6 березня у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

Раніше ми писали, що лише у звільнених частинах Херсонської та Миколаївської областей заміновані майже 900 тисяч гектарів землі.

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