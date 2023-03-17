При втечі з позицій окупанти мінують гаджети та дитячі іграшки, - ЦНС
Під час втечі з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку становлять будь-які предмети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
На відбитих у росіян позиціях українські захисники постійно знаходять предмети з вибухівкою в середині.
Ворог мінує все підряд: гаджети, ноутбуки, навіть дитячі іграшки.
"Закликаємо мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, 6 березня у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.
Раніше ми писали, що лише у звільнених частинах Херсонської та Миколаївської областей заміновані майже 900 тисяч гектарів землі.
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