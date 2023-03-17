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При побеге с позиций оккупанты минируют гаджеты и детские игрушки, - ЦНС

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Пятница 17 марта 2023 08:08
При побеге с позиций оккупанты минируют гаджеты и детские игрушки, - ЦНС Фото: При побеге с позиций оккупанты минируют гаджеты и детские игрушки (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во время побега с позиций оккупанты стараются максимально минировать территорию. Опасность представляют любые предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На отбитых у россиян позициях украинские защитники постоянно находят предметы со взрывчаткой внутри.

Враг минирует все подряд: гаджеты, ноутбуки, даже детские игрушки.

"Призываем жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы", - добавили в ЦНС.

Напомним, 6 марта в Николаевской области зафиксировали три случая, когда гражданские взорвались на минах.

Ранее мы писали, что только в освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминировано около 900 тысяч гектаров земли.

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