Втечі з частин за 14 тисяч доларів: офіцер ЗСУ "заробляв" на дезертирах

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали організаторів схеми, які допомагали військовослужбовцям залишати місце служби та виїжджати до країн Європи. Організував оборудку офіцер ЗСУ, який є фігурантом справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради", - написали в ДБР.

Відомо, що офіцер за гроші організовував для деяких військовослужбовців втечу прямо з частини. Допомагали йому двоє цивільних, які відповідали за фінансовий розрахунок та безпосереднє перевезення клієнтів.

Конкретний епізод "схеми" фігурантів

Правоохоронці повідомляють, що в одному з епізодів фігуранти організували втечу військовослужбовцю однієї з частин Кам’янського району Дніпропетровщини.

Спільниця офіцера запевнила клієнта, що втеча відбудеться "без наслідків", а повний пакет послуг коштуватиме 14 тисяч доларів.

"9 вересня інший учасник схеми приїхав по військового до частини та вже разом з ним вирушив до Дніпра. У місті солдат передав частину оплати у сумі 7 тисяч доларів США. Решту він мав віддати вже перед виїздом до Європи", - повідомили слідчі.

Зазначається, що у "послугу" також входила допомога з незаконним перетином кордону. Фігуранти також радили "клієнтів", як оформитись за кордоном як біженцю.

Реалізувати злочинний план завадили правоохоронці.

Офіцер ЗСУ вже був помічений в беззаконні

В ДБР повідомили, що основний фігурант цієї схеми, офіцер ЗСУ, раніше допоміг депутатці обласного рівня фіктивно проходити службу.

"Після цього інциденту командування частини відсторонило його від посади та понизило у званні з підполковника до майора. А от суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна і, враховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням на 3 роки", - написали в Бюро.

Однак після цих подій офіцер ЗСУ не зупинився і продовжив свою злочинну діяльність.

Затримання офіцера

Затримали офіцера ЗСУ в одному з гральних закладів Дніпра, де він регулярно проводив дозвілля. Під час обшуку у нього вилучено майже 4 тисяч доларів США, які він ще не встиг програти.