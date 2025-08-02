Втечі з армії РФ: десантники кидають позиції в окупованій частині Запоріжжя

Раніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники активно готуються до масованого удару дронами по Криму.

Окрім цього партизани влаштували диверсію в тилу окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Раніше агенти "АТЕШ" провели розвідку на важливому оборонному заводі у Санкт-Петербурзі.