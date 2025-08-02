Втечі з армії РФ: десантники кидають позиції в окупованій частині Запоріжжя

У 247-му десантно-штурмовому полку російської армії, який базується в тимчасово окупованій частині Запорізької області, зростає кількість випадків самовільного залишення частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За їхніми даними, найбільше дезертирів фіксують в одному з батальйонів полку.
Серед основних причин - примусова мобілізація мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму, які не хочуть воювати проти України.
"Безправ'я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування та постійні втрати на фронті лише посилюють бажання втекти", - йдеться у повідомленні.
Відомо також, що частину військових записують у списки дезертирів навіть після поранень.
Їх вивозять до шпиталю без належного оформлення, а командири, не отримавши звітів, приписують їхню відсутність до втечі.
Раніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники активно готуються до масованого удару дронами по Криму.
Окрім цього партизани влаштували диверсію в тилу окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Раніше агенти "АТЕШ" провели розвідку на важливому оборонному заводі у Санкт-Петербурзі.