Втеча від Усика? Ф'юрі вкотре оголосив про завершення кар'єри

35-річний британський боксер заявив, що втомився виходити в ринг. Зізнання відбулося за місяць до бою з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

"Я закінчив гру на ринзі, все завершено. Я зробив усе можливо, виграв усі пояси, що можна було здобути", – коротко відповів про плани на майбутнє Ф'юрі.

Заява про завершення кар'єри не перша в біографії "Циганського Короля". Торік навесні британець оголосив про відхід зі спорту, але вже влітку заявив про повернення заради бою зі співвітчизником Джошуа. Натомість у грудні вийшов у ринг проти Чісори та нокаутував того в 10-му раунді.

Нещодавно інсайдер Коппінджер анонсував оформлення угоди на об'єднавчий поєдинок Ф'юрі з українцем Олександром Усиком. Переможець потенційного протистояння матиме нагоду зібрати повну колекцію поясів провідних боксерських організацій – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.