Бегство от Усика? Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры

35-летний британский боксер заявил, что устал выходить в ринг. Признание состоялось за месяц до боя с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Я закончил игру на ринге, все завершено. Я сделал все возможное, выиграл все пояса, которые можно было завоевать", – коротко ответил о планах на будущее Фьюри.

Заявление о завершении карьеры не первое в биографии "Цыганского Короля". Весной прошлого года британец объявил об уходе из спорта, но уже летом заявил о возвращении ради боя с соотечественником Джошуа. В декабре же вышел в ринг против Чисоры и нокаутировал того в 10-м раунде.

Недавно инсайдер Коппинджер анонсировал оформление соглашения на объединительный поединок Фьюри с украинцем Александром Усиком. Победитель потенциального противостояния сможет собрать полную коллекцию поясов ведущих боксерских организаций – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.