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Втеча російської бригади з-під Бахмуту: в ЗСУ показали відео зі штурму позицій

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ЗСУ показали відео, яке було знято під час штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Бахмутом. Під час операції наші воїни ліквідували 13 окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.

Внаслідок бою:

  • ліквідовано 13 окупантів;
  • поранено 25 окупантів;
  • знищено декілька складів ворога з боєкомплектами.

Втеча 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин під час свого відеозвернення заявив про втечу 72-а мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Пізніше ж наші воїни підтвердили цю інформацію.

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута і "500 трупів" росіян, що залишилися там, - відповідає дійсності", - відзначили військові.

Як заявили в бригаді, за дві доби наші воїни ліквідували 64 окупанти й ще 87 на той момент були "на півдорозі до загибелі". Також було знищено кілька складів боєприпасів ворога, міномети та низку БМП.

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