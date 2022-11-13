Втеча росіян з Херсона підриває довіру до Путіна та розпалює ідеологічний розкол у Кремлі, - ISW

Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом "руского міра", відкрито розкритикував президента РФ.

"Він заявив, що Путін, як "самодержавець", "повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля "короля дощів" (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на "Золоту гілку" сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи", - пояснюють у звіті ISW.

За словами фахівців, Дугін водночас применшив роль інших осіб.

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Критикують владу РФ і пропагандисти

В ISW зауважують, що російські пропагандисти

Один із них - Володимир Соловйов - закликав до