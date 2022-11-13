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Втеча росіян з Херсона підриває довіру до Путіна та розпалює ідеологічний розкол у Кремлі, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Втеча російських окупантів з Херсона підірвала довіру до керівника Кремля Володимира Путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом "руского міра", відкрито розкритикував президента РФ.

"Він заявив, що Путін, як "самодержавець", "повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля "короля дощів" (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на "Золоту гілку" сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи", - пояснюють у звіті ISW.

За словами фахівців, Дугін водночас применшив роль інших осіб.

Ба більше, інформують аналітики, Дугін

Критикують владу РФ і пропагандисти

В ISW зауважують, що російські пропагандисти

Один із них - Володимир Соловйов - закликав до

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що українські військові зайняли Херсон і встановили над ним контроль.

До слова, генерал США у відставці Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни в Україні після звільнення Херсона.

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ХерсонВійна Росії проти України