Бегство россиян из Херсона подрывает доверие к Путину и разжигает идеологический раскол в Кремле, - ISW

Аналитики указывают, что Александр Дугин, которого называют идеологом "русского мира", открыто раскритиковал президента РФ.

"Он заявил, что Путин, как "самодержавец", "должен спасти свою нацию сам, иначе его ждет судьба "короля дождей" (намекнул, что Путин будет убит, сославшись на "Золотую ветвь" сэра Джеймса Фрейзера, где шла речь о том, что король был убит, потому что не смог доставить дождь среди засухи", - объясняют в отчете ISW.

По словам специалистов, Дугин вместе с тем уменьшил роль других лиц.

Более того, информируют аналитики, Дугин

Критикуют власти РФ и пропагандисты

В ISW отмечают, что российские пропагандисты все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования бросить все силы на войну против Украины.

Один из них - Владимир Соловьев - призвал к полной мобилизации, а также увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.

"Прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, а громкая атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов", - указывают специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь некоторые милблогеры намекнули, что Кремль предал город Херсон, "продав", а другие - что Кремль постоянно сдает свои территории, не спрашивая россиян

"Они также подвергли сомнению легитимность заявленного 87% уровня поддержки российской аннексии Херсонской области", - подытожили аналитики.