Втеча Комарницького: трьох поліцейських звільнили, двоє отримали підозри

Під звільнення потрапили двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області. Розслідуються факти їх можливої причетності до втечі Комарницького, якого підозрюють в земельній корупції. Слідчі СБУ оголосили підозри фігурантам.

Крім того, з займаної посади було звільнено керівника територіального управління.

"Ми засуджуємо будь-які прояви недоброчесності. Принцип нульової толерантності діє без виключень. Департамент стратегічних розслідувань і надалі діятиме у рамках закону та принципів відкритості й прозорості. Кожен, хто зраджує присягу та паплюжить погони, понесе відповідальність", - йдеться у заяві Нацполіції.