Втеча Комарницького: трьох поліцейських звільнили, двоє отримали підозри

У Закарпатській області звільнили трьох поліціянтів через виїзд за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Двоє з них отримали підозри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у Facebook.
Під звільнення потрапили двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області. Розслідуються факти їх можливої причетності до втечі Комарницького, якого підозрюють в земельній корупції. Слідчі СБУ оголосили підозри фігурантам.
Крім того, з займаної посади було звільнено керівника територіального управління.
"Ми засуджуємо будь-які прояви недоброчесності. Принцип нульової толерантності діє без виключень. Департамент стратегічних розслідувань і надалі діятиме у рамках закону та принципів відкритості й прозорості. Кожен, хто зраджує присягу та паплюжить погони, понесе відповідальність", - йдеться у заяві Нацполіції.
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землі у Києві.
За версією слідства, учасники групи подавали заявки на отримання прав власності на землі для обслуговування фіктивних споруд, а посадовці КМДА та депутати Київради за хабарі сприяли ухваленню потрібних рішень.
Джерел РБК-Україна зазначили, що, крім Комарницького, фігурантами справи також є заступник голови КМДА Петро Оленич та депутати Київської міськради Михайло Терентьєв і Олена Марченко.
НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького, а минулого тижня ЗМІ повідомили, що колишній депутат Київської міськради незаконно перетнув кордон з Румунією та поселився у Відні.
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