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Побег Комарницкого: троих полицейских уволили, двое получили подозрения

Фото: экс-депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий (facebook.com nabu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Закарпатской области уволили трех полицейских из-за выезда за границу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Двое из них получили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции в Facebook.

Под увольнение попали двое сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области. Расследуются факты их возможной причастности к побегу Комарницкого, которого подозревают в земельной коррупции. Следователи СБУ объявили подозрения фигурантам.

Кроме того, с занимаемой должности был уволен руководитель территориального управления.

"Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Департамент стратегических расследований и в дальнейшем будет действовать в рамках закона и принципов открытости и прозрачности. Каждый, кто изменяет присяге и порочит погоны, понесет ответственность", - говорится в заявлении Нацполиции.

 

 

 

Дело Дениса Комарницкого

Напомним, правоохранители подозревают бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.

По версии следствия, участники группы подавали заявки на получение прав собственности на земли для обслуживания фиктивных сооружений, а чиновники КГГА и депутаты Киевсовета за взятки способствовали принятию нужных решений.

Источники РБК-Украина отметили, что, кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель главы КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого, а на прошлой неделе СМИ сообщили, что бывший депутат Киевского горсовета незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.

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НАБУНациональная полицияДенис КомарницкийКоррупцияВыезд за границу