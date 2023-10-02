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Всюдиходи, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.

  • 1 мостоукладач Biber;
  • 2 БРЕМ Wisent 1MC;
  • 7 танкових тягачів HX81;
  • 12 причепів до них;
  • радіостанції для танків Leopard;
  • 99 терміналів супутникового зв'язку;
  • 21 машина прикордонної охорони;
  • 1 202 інфузійних насоси;
  • 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
  • 239 криптофонів;
  • комплект запчастин до БпЛА Vector;
  • 20 000 захисних окулярів тощо.

Допомога від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

У пакеті військової допомоги від 17 серпня Німеччина передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

Наприкінці вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до нього увійшли вантажівки, термінали супутникового звʼязку 

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