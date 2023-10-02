Вездеходы, тягачи и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии. В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В частности, Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV 206.
Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые предоставляют Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, различные виды артиллерии и тому подобное.
В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.
В конце сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в него вошли грузовики, терминалы спутниковой связи
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