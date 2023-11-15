Вдвічі краще, але не всюди. Експерт повідомив, що ППО захищає Україну на 60-70%

Романенко зазначив, що оцінюючи, наскільки зараз закрите українське небо порівняно з тим, що було до повномасштабної війни, називати будь-які цифри некоректно.

Здебільшого через те, що до 24 лютого 2022 року загрози були зовсім інші, зараз же російські військові б'ють дронами, крилатими та балістичними ракетами, а також керованими авіабомбами.

"Грубо кажучи, якщо раніше захист був на рівні 30%, то тепер на 60-70%, але знову ж таки це стосується окремих об'єктів. В Україні ж досі багато об'єктів, які практично не захищає ППО", - додав експерт.

Докладніше про те, які системи прикривають українське небо та чому неможливо досягти стовідсоткового захисту, - у матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що на тлі можливого посилення ракетних та дронових атак з боку РФ в Україні почали формувати нові вогневі групи ППО. Зокрема, їх створювали на півночі України.

Також нещодавно українські прикордонники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ.

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