Вдвое лучше, но не везде. Эксперт сообщил, что ПВО защищает Украину на 60-70%

Романенко отметил, что, оценивая, насколько сейчас закрыто украинское небо по сравнению с тем, что было до полномасштабной войны, называть любые цифры некорректно.

В основном из-за того, что до 24 февраля 2022 г. угрозы были совсем другие, сейчас же российские военные бьют дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, а также управляемыми авиабомбами.

"Грубо говоря, если раньше защита была на уровне 30%, то теперь на 60-70%, но опять же это касается отдельных объектов. В Украине до сих пор много объектов, которые практически не защищает ПВО", - добавил эксперт.

Более подробно о том, какие системы прикрывают украинское небо и почему невозможно достичь стопроцентной защиты, - в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что на фоне возможного усиления ракетных и дроновых атак со стороны России в Украине начали формировать новые огневые группы ПВО. В частности, они создавались на севере Украины.

Также недавно украинские пограничники показали, как мобильные огневые группы ПВО "работают" по дронам РФ.

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