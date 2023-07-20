Всюди 200-ті, а по телевізору брехня. Окупант поскаржився на стан російської армії

Також останнім часом росіяни все більше скаржаться на велику кількість втрат та відсутність озброєння.

Зокрема цього разу окупант розповідає, що через постійні обстріли з боку ЗСУ на їх позиціях багато загиблих. Також Росія не постачає на фронт озброєння у достатній кількості.

"Тут внатурі нас роз*бують взагалі якось. Це не друга армія світу, по ходу, після укропів ми вже третя. У них все є, і не шкодують нічого, а нашим, коротше, нічого немає", - говорить він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

Також під час перехоплення стало відомо, що російські військові бояться контрнаступу Збройних сил України та скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів.

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