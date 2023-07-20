Всюду 200-е, а по телевизору ложь. Оккупант пожаловался на состояние русской армии

Также в последнее время россияне все больше жалуются на большое количество потерь и отсутствия вооружения.

В частности, на этот раз оккупант рассказывает, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ на их позициях много погибших. Также Россия не снабжает фронтом вооружения в достаточном количестве.

"Здесь в натуре нас разбывают вообще как-то. Это не вторая армия мира, по ходу, после укропов мы уже третья. У них все есть, и не жалеют ничего, а нашим, короче, ничего нет", - говорит он.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

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