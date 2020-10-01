Всю Украину накрыли дожди с грозами и похолодало

В Украине сегодня ухудшилась погода во всех регионах. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +21.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

Во всех областях сегодня дожди. В большей части регионов дожди с грозами.

На западе Украины температура воздуха днем составит +14+17, а ночью +9+12.

В северных областях днем будет +15+18, а ночью +11+13.

На востоке страны днем будет +18+21, а ночью +10+12.

В южных областях температура воздуха днем составит +17+20, а ночью +11+14.

В центре страны днем будет +16+19, а ночью +11+13.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже дожди. Температура воздуха днем составит +16+18, а ночью +11+13.

Напомним, в Украине 1 и 2 октября ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее РБК-Украина писало, что на днях в Херсонской области в населенном пункте Большая Александровка прошел ураган.