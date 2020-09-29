В Херсонской области из-за непогоды без газа остаются более 900 домов

Фото: сотрудник службы газа (facebook.com/infovlgas.com.ua)

В поселке Великая Александровка Херсонской области в результате непогоды без газа остаются 903 абонента. Также 199 частных жилых домов остаются поврежденными.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего в результате непогоды, которая прошла 27 сентября, в поселке были повреждены 239 жилых домов, из них 40 - восстановлены собственными средствами местными жителями.

"Продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения 903 абонента). Повреждено лесных насаждений на площади 151 га", - добавили спасатели.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Всего подразделениями ГСЧС убрано 131 поваленное дерево (осталось убрать еще 20) и 3 электроопоры.

Напомним, в Великой Александровке 27 сентября прошел ураган. Из некоторых домов были сорваны кровли. Поваленные деревья повредили провода на линиях электропередач и припаркованные автомобили.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 28 сентября, в результате непогоды в Украине без света остались почти 40 населенных пунктов в шести областях.