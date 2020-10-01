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Всю Україну накрили дощі з грозами та похолодало

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні сьогодні погіршилась погода в усіх регіонах. Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +21.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх регіонах

У всіх областях сьогодні дощі. В більшій частині регіонів дощі з грозами.

На заході України температура повітря вдень складе +14+17, а вночі +9+12.

В північних областях сьогодні вдень буде +15+18, а вночі +11+13.

На сході країни вдень буде +18+21, а вночі +10+12.

У південних областях температура повітря вдень складе +17+20, а вночі +11+14.

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У центрі країни вдень буде +16+19, а вночі +11+13.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощі. Температура повітря вдень складе +16+18, а вночі +11+13.

Нагадаємо, в Україні 1 та 2 жовтня очікується погіршення погодних умов.

Раніше РБК-Україна писало, що днями в Херсонській області у населеному пункті Велика Олександрівка пройшов ураган.

Прогноз погоди
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