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Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 09 июля 2022 07:00
Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 9 июля будет с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 9 июля почти по всей территории ожидаются грозовые дожди. Непогоды обойдет лишь восточную часть, там днем жара ударит до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, местами небольшие дожди. При этом на севере Левобережья умеренные кратковременные дожди. Почти по всей стране грозы.

Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +17, днем +23 +29 градусов;
  • на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +20 +26;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +31 +34 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +28 +33;
  • в центральных областях ночью +13 +18, днем +25 +31 градус.

Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +16 +18, днем поднимется до +24 +26.

Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, также синоптики рассказывали, когда жара отступит от восточных регионов.

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