Майже всю Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні 9 липня буде з дощами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 9 липня майже по всій території очікуються грозові дощі. Негоди омине лиш східну частину, там вдень спека вдарить до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні, крім східних та південно-східних областей, місцями невеликі дощі. При цьому на півночі Лівобережжя помірні короткочасні дощі. Майже по всій країні грози. Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +13 +17, вдень +23 +29 градусів;

на заході вночі +10 +14 градусів, а вдень +20 +26;

у східних областях вночі +16 +19, вдень +31 +34 градуси;

на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +28 +33;

у центральних областях вночі +13 +18, вдень +25 +31 градус. Погода в Києві Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +16 +18, вдень підніметься до +24 +26.