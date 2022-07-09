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Майже всю Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 09 липня 2022 07:00
Майже всю Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 9 липня буде з дощами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 9 липня майже по всій території очікуються грозові дощі. Негоди омине лиш східну частину, там вдень спека вдарить до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні, крім східних та південно-східних областей, місцями невеликі дощі. При цьому на півночі Лівобережжя помірні короткочасні дощі. Майже по всій країні грози.

Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +17, вдень +23 +29 градусів;
  • на заході вночі +10 +14 градусів, а вдень +20 +26;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +31 +34 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +28 +33;
  • у центральних областях вночі +13 +18, вдень +25 +31 градус.

Майже всю Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +16 +18, вдень підніметься до +24 +26.

Майже всю Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, також синоптики розповідали, коли спека відступить від східних регіонів.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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