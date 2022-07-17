UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всю Украину накроют дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 17 июля будет с дождями по всей территории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 17 июля ожидаются кратковременные дожди по всей территории. Местами гроза и похолодание днем до +18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков: сегодня кратковременные дожди ожидаются по всей территории страны, местами грозы. При этом ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без существенных осадков

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +14, днем +18 +22 градуса;
  • на западе ночью +9 +14 градусов, а днем +17 +27;
  • в восточных областях ночью +13 +17, днем +25 +30 градусов;
  • на юге страны ночью + 15 +19 градусов, а днем +26 + 29;
  • в центральных областях ночью +11 +15, днем +20 +24 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем +19 +21.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета этого года следует ожидать украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеУкргидометцентр