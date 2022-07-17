Всю Украину накроют дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 17 июля ожидаются кратковременные дожди по всей территории. Местами гроза и похолодание днем до +18.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков: сегодня кратковременные дожди ожидаются по всей территории страны, местами грозы. При этом ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без существенных осадков
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем +19 +21.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета этого года следует ожидать украинцам.