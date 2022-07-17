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Всю Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні 17 липня буде з дощами по всій території (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 17 липня очікуються короткочасні дощі по всій території. Місцями гроза та похолодання вдень до +18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків: сьогодні короткочасні дощі очікуються по всій території країни, місцями грози. При цьому вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +11 +14, вдень +18 +22 градуси;
  • на заході вночі +9 +14 градусів, а вдень +17 +27;
  • у східних областях вночі +13 +17, вдень +25 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +26 +29;
  • у центральних областях вночі +11 +15, вдень +20 +24 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вдень +19 +21.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа цього року слід очікувати українцям.

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Погода в УкраїніУкргидометцентр