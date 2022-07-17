Всю Украину накроют дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине 17 июля будет с дождями по всей территории (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня, 17 июля ожидаются кратковременные дожди по всей территории. Местами гроза и похолодание днем до +18.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков: сегодня кратковременные дожди ожидаются по всей территории страны, местами грозы. При этом ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без существенных осадков
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +11 +14, днем +18 +22 градуса;
- на западе ночью +9 +14 градусов, а днем +17 +27;
- в восточных областях ночью +13 +17, днем +25 +30 градусов;
- на юге страны ночью + 15 +19 градусов, а днем +26 + 29;
- в центральных областях ночью +11 +15, днем +20 +24 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня в столице кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем +19 +21.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета этого года следует ожидать украинцам.